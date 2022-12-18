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Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza! Yakıt tankeri tünelde patladı, 19 ölü 32 yaralı var

3. Sayfa Haberleri

Afganistan'ın Parwan vilayetinde yer alan Hindukuş Dağları'nın zirvesindeki Salang Tüneli'nde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Patlama sonrasında tünelin çatısının çöktüğünü aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğine vurgu yaptı.

Afganistan'ın Parwan vilayetinde bulunan Hindukuş Dağları'ndaki Salang Tüneli'ne giren bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel saatle 21.00 sıralarında yaşanan olayda patlamanın şiddetiyle yangın çıktı.

Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı

TÜNELDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Parwan Valiliği Sözcüsü Hikmetullah Şamim, can kaybının daha da artabileceğini belirterek, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu. Afganistan Sağlık Bakanı Qalandar Ibad ise yaralıların başkent Kabil, Baghlan ve Parwan'daki hastanelere sevk edildiğini ve tünelde mahsur kalan kişilerin kurtarıldığını açıkladı.

Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı

"TÜNELİN ÇATISI DA ÇÖKTÜ"

Öte yandan, tünelde mahsur kalanlara yaklaşık 50 askerle yardım için gelen Komutan Mawlawi Abdulghafoor, "Salang'da gördüğünüz gibi acı bir olay yaşandı. Akaryakıt taşıyan araç yandı ve etrafındaki diğer araçlar da hasar gördü. Birçok kişi yaralandı. Tünel çatısı da çöktü. Olay yerine 100 metre kadar yaklaşabildik ve 18 yaralıyı çıkardık. Bölgede bulunan diğer birimlerin yardımıyla yaralıları hastanelere sevk ettik. Şu anda olay yerinin 200 metre uzağındayız ve yardıma devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan 3. Sayfa Dünya Haberler

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