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Afganistan'da sel felaketi: 20 ölü, 100'den fazla kayıp

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Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi ise kayboldu. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde meydana gelen sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişiden ise haber alınamıyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Ulusal Afet Yönetim Kurumdan yapılan açıklamada, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı, 100'den fazla kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Sel nedeniyle en çok hasarın vilayetin başkenti Parun'da meydana geldiği aktarıldı. Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Afganistan, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alırken, bu durum ülkenin bazı bölgelerini kuraklığa daha yatkın hale getiriyor, diğer bölgelerini de daha fazla yağışa maruz bırakıyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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