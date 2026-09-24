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AFAD ve ekipler, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük depremde saha taraması başlattılar

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildiğini açıkladı. AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin derhal saha taramasına başladığını belirten Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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