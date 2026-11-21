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İstanbul Güngören'de, bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi göçük altında kaldı. AFAD ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Gün Sokak'ta saat 17.00 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, Mustafa S. (52) isimli işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Ekiplerce işçiyi kurtarma çalışmaları başlatılırken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

İşçi yaralı olarak kurtarıldı

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi sürerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı