AFAD, Deprem sonrası Çalışmalarına Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Afet Yönetim Merkezi'nde depremin ardından çalışmalarına devam ediyor.

Afad Afet Yönetim Merkezinde bulunan görevliler çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye giden ekiplerin ve yardım faaliyetlerinin takibi afet yönetim merkezinde sürüyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesine hareket halinde olduğu belirtildi. - ANKARA