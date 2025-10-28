AFAD, Deprem sonrası Çalışmalarına Devam Ediyor
AFAD Afet Yönetim Merkezi, depremin ardından bölgedeki yardım faaliyetlerini ve ekiplerin çalışmalarını takip ediyor. İçişleri Bakanı ve AFAD Başkanı, Sındırgı ilçesine yöneliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Afet Yönetim Merkezi'nde depremin ardından çalışmalarına devam ediyor.
Afad Afet Yönetim Merkezinde bulunan görevliler çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye giden ekiplerin ve yardım faaliyetlerinin takibi afet yönetim merkezinde sürüyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesine hareket halinde olduğu belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa