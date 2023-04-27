Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medyadaki troll ordusuna operasyonda yeni detaylar Çok odalı 2 villanın da yer aldığı birçok adrese baskın yapıldı Örgütün güncel yapılanmasının deşifre edildiği operasyonlarda aralarında kadınların da olduğu 15 şüpheli yakalandıpropaganda yaptıkları ortaya çıktı.

Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medyadaki troll ordusuna operasyonda yeni detaylar

Çok odalı 2 villanın da yer aldığı birçok adrese baskın yapıldı

Örgütün güncel yapılanmasının deşifre edildiği operasyonlarda aralarında kadınların da olduğu 15 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün troll ordusuna mensup aralarında kadınların da olduğu 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. Güncel yapılanması deşifre edilen örgütün, sahte isimler adına oluşturulan sosyal medya hesaplarıyla anti-propaganda yaptıkları ortaya çıktı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde 31 ayrı suç kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde güncel yapılanmaya giden örgüte yönelik yen bir çalışma gerçekleştiren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütüne mensup firari şüphelilerin sahte isimler adına oluşturulan sosyal medya hesaplarıyla anti-propaganda yaptıklarını belirledi.

Örgütteki yeni görev dağılımı deşifre edildi

Buna göre, örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği tarihten günümüze güncel bir yapılanma sürecine girdiği, cezaevindeki lider ve yöneticilerinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiği saptanırken, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Söz konusu örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden, sistematik olarak propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirleyen emniyet güçleri, bu paylaşımlarda dosya müştekileri ile örgütle operasyonel mücadele gerçekleştiren polis ve yargı mensupları gibi kamu görevlilerini hedef aldıklarını ortaya koydu.

11 ili vuran depremin sebebini Adnan Oktar'ın tutukluluğuna bağlamışlar

Ayrıca 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan deprem felaketinin sözde "mehdi" örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duygularla manipülasyonuna dayalı söylem gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlıların, kamu kurumları ile yargı mekanizmaları başta olmak üzere kamuoyunun genelini örgüt lehine etki altına almaya yönelik ses kaydı, fotoğraf gibi paylaşımlarda bulundukları anlaşıldı. Güncel yapılanmaya giden örgütün serbest bırakılan üyeleri ile diğer örgüt sempatizanlarının örgüte lojistik destek sağladıkları, siyasi ve adli makamlarda örgüt lehine çeşitli kulis girişimlerinde bulundukları bulguları elde edildi.

Yeni belge ve bilgiler ışığında operasyon

Elde edilen bilgi ve belgeleri bir araya getiren Mali Suçlarla Mücadele Polisi, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Yeni yapılanmada yer aldıkları iddia edilen 23 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Samsun'da özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 15 kişi yakalandı. Yakalananlar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yurtdışında, bir kişinin de cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Aranan adreslerde "örgüt evi" olarak kullanılan 2 villa da var

Ayrıca operasyon kapsamında "örgüt evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen 2 villa tipi ikametin de aralarında bulunduğu çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda, örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, "Harun Yahya" mahlaslı kitaplar ve dijital materyallere el konulduğu aktarıldı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari durumda olan şahısların yakalanması için operasyonların devam ettiği duyuruldu.