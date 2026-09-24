Adıyaman Tut'ta kontrolden çıkan ATV'nin yüksek alkollü sürücüsü yaralandı

Adıyaman Tut'ta kontrolden çıkan ATV'nin yüksek alkollü sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde kontrolden çıkan ATV'nin yüksek alkollü sürücüsü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, devrilen ATV motorunun alkollü sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde yüksek alkollü ATV sürücüsü Mehmet B., kontrolü kaybederek kaza yaptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının yüksek oranda alkollü olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı