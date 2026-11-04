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Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Adıyaman'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde yürüdüğü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kimliği belirsiz 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumu ciddiyetini korurken polis kaçan şüpheliler için çalışma başlattı.

Adıyaman'da yürüdüğü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir kişi Mimar Sinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahısların bilinmeyen nedenlerden dolayı bıçaklı saldırısına uğradı.

Vatandaşlar tarafından sokak ortasında yaralı halde bulunan kimliği belirsiz şahıs için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahıs yada şahısların bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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