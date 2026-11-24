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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yusuf Saygılı Caddesi'nde R.K. (17) yönetimindeki 80 AFP 795 plakalı otomobil, park halindeki 02 AAC 209 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.K. (17) ile araçta yolcu olarak bulunan İ.T. (15) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı