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Adıyaman Kahta'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde Ortanca köyü yakınlarında otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Alaca (36) idaresindeki 02 AEY 347 plakalı otomobil ile Mustafa Saray (30) yönetimindeki 02 AEY 778 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Saray (30), Rıdvan Alaca ile araçta bulunan Şeyma Alaca (31) ve 4 yaşındaki Dila Alaca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mustafa Saray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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