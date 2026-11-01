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Adıyaman Kahta'da kantara çıkmak isteyen nar yüklü tır devrildi, narlar yola saçıldı

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Adıyaman Kahta'da kantara çıkmak isteyen nar yüklü tır devrildi, narlar yola saçıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde kantara çıkmak isteyen nar yüklü tır devrildi. Tonlarca nar yola saçılırken ulaşım aksadı, yol bir süre trafiğe kapatıldı; kazada yaralanan olmadı, tırda maddi hasar oluştu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kantara çıkmak isteyen nar yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca nar yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde 81 DB 127 plakalı nar yüklü tır, kantara çıkmak istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte kasasında bulunan tonlarca nar yola saçıldı. Yola saçılan narlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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