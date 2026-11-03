Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi'nde Mahmut Yazan (24) yönetimindeki 41 ABF 317 plakalı otomobil ile Ebubekir Köse (34) idaresindeki 68 BM 466 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu İbrahim Köse (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı