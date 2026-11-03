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Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler ve bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi'nde Mahmut Yazan (24) yönetimindeki 41 ABF 317 plakalı otomobil ile Ebubekir Köse (34) idaresindeki 68 BM 466 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu İbrahim Köse (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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