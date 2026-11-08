Adıyaman Kahta'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta-Siverek kara yolunun 2'nci kilometresinde bulunan Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahsun K. (26) yönetimindeki 16 BJE 232 plakalı otomobil ile Sabri D. (50) idaresindeki 44 PP 591 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, sürücüler Mahsun K. ve Sabri D. ile araçlarda bulunan Feride D. (47), Vedat D. (26), İbrahim Musab D. (12), Havva D. (9) ve Sera K. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı