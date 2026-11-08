Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Kahta'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kahta'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece geç saatlerde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta-Siverek kara yolunun 2'nci kilometresinde bulunan Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahsun K. (26) yönetimindeki 16 BJE 232 plakalı otomobil ile Sabri D. (50) idaresindeki 44 PP 591 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, sürücüler Mahsun K. ve Sabri D. ile araçlarda bulunan Feride D. (47), Vedat D. (26), İbrahim Musab D. (12), Havva D. (9) ve Sera K. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü23

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Esenyurt'ta kelepçesi açılarak kaçırılan firari, 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Kelepçesini açıp kaçırmışlardı! 6 ay sonra dronla yakalandı
Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un göbeğinde bomba alarmı! Ekipler sahaya indi
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Milyonları ağlatan sahnenin perde arkasını yıllar sonra anlattı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı16

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi