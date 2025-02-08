Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar nedeniyle 16 köy yolu kapandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar nedeniyle 16 köy yolu kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 16 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 16 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Sincik ilçesinde 16 köy yolu ile bu köylere bağlı mezraların yolları kapandı. Ulaşımın sağlanamadığı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleri tarafından köy ve mezra yollarında çalışma yapılıyor. Ekiplerin karla mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
img

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
img

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.