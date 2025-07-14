Adıyaman'ın Besni İlçesinde Yangın Korkusu

Adıyaman'ın Besni İlçesinde Yangın Korkusu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağlık alanda çıkarak korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Karaağaç ve Satıluşağı köyleri arasındaki dağlık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korkutan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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