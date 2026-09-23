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Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafriyat kamyonu otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafriyat kamyonu otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Şambayat'ta hafriyat kamyonu otomobile çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Şambayat Beldesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu, M.K. yönetimindeki 02 AER 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan A.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü M.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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