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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Son 1 Haftada 40 Kişi Hakkında İşlem Yaptı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada yaptıkları çalışmalarda 40 şahıs hakkında işlem yaparken, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarıyla mücadelede de başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 40 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri son 1 hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar çerçevesinde şüpheli olarak görüp durdurdukları şahıslar üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak 8 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde yaşanılan 2 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şahsı ise yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yaptıkları operasyonlarla 12 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 41 kök kenevir bitkisi ele geçirirken bu olaylarla alakalı 12 şahıs hakkında işlem yaptı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da çalışmalarını aralıksız yürüten jandarma ekipleri suç içerikli paylaşımlar yapan 16 şahıs hakkında işlem yaptı. Toplam 40 kişi hakkında işlem yapan jandarma ekipleri aynı zamanda 153 vatandaşa farkındalık eğitimleri verirken 79 okul servis aracı kontrol ederek 20 okul servis şoförüne de bilgilendirmelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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