Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içerisinde 169 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 6 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken uyuşturucu olaylarıyla ilgili 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan 11 şahıs hakkında da yasal işlem yaparken 136 sosyal medya hesabının kapatılması için ise BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri aynı zamanda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 7 şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

Jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde gerçekleştirdiği devriye ve uygulamalarda yaptıkları çalışmalar çerçevesinde ise 151 şahıs hakkında yasal işlem uyguladı. - ADIYAMAN