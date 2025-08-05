Adıyaman Havalimanı'nda Silahlı Saldırı

Adıyaman'da bir kişi husumetli olduğu kişiye havalimanında silahlı saldırı düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, Adıyaman Havalimanı terminal kısmına gelerek burada bulunan husumetlisi olduğu kişiye silahlı saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda tabancadan çıkan mermiler bir araca isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluşurken olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN