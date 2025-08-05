Adıyaman Havalimanı'nda Silahlı Saldırı

Adıyaman Havalimanı'nda Silahlı Saldırı
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Adıyaman'da bir kişi husumetli olduğu şahsa havalimanında silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölü ya da yaralı yok, ancak bir araçta hasar meydana geldi. İki kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir kişi husumetli olduğu kişiye havalimanında silahlı saldırı düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, Adıyaman Havalimanı terminal kısmına gelerek burada bulunan husumetlisi olduğu kişiye silahlı saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda tabancadan çıkan mermiler bir araca isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluşurken olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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