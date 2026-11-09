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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan ATV devrildi, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan ATV devrildi, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Malatya Karayolu'nda kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan köyü civarında Muhammet Ege D., idaresindeki ATV motoru sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Ceren Irmak D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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