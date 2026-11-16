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Adıyaman Gölbaşı'nda kaza sonrası minibüs sürücüsü darp edildi, araca zarar verildi

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Adıyaman Gölbaşı'nda kaza sonrası minibüs sürücüsü darp edildi, araca zarar verildi Haber Videosunu İzle
Adıyaman Gölbaşı'nda kaza sonrası minibüs sürücüsü darp edildi, araca zarar verildi
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 11 Kasım 2026’da geri manevra yapan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonrası minibüs sürücüsü darp edildi. Minibüstekiler kazaya neden olan araca da saldırıp zarar verdi; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geri geri giden araç ile bir minibüsün çarpışması sonrası minibüs sürücüsü ve yakınları araca saldırarak zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, 11 Kasım 2026 tarihinde Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alışveriş yaptığı öğrenilen minibüs sürücüsü, geri manevra yaparak kara yoluna çıktığı sırada Malatya istikametinden Kahramanmaraş yönüne seyir halinde olan başka bir minibüsle çarpıştı.

Kazanın ardından aracından inerek diğer minibüsün sürücüsünün yanına giden şahıs, araçta bulunan kişilerin saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden götürülen araç sürücüsü koruma altına alınırken minibüsteki şahıslar bu defa geri manevra yaparak kazaya neden olan araca saldırdı. Araca zarar veren şahısları çevrede bulunan vatandaşlarda sakinleştiremedi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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