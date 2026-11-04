Adıyaman Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, ölen yaralanan olmadı

Adıyaman Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, ölen yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, Tecirli Yol Kavşağı'nda şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi Tecirli Yol Kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 490 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı