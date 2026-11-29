Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 10. kilometrede yağışlardan dolayı çökme yaşandı. Çöken yerde su birikintisi olurken ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşımın şu anda tek şeritten sağlandığı öğrenilirken, Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı