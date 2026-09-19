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Adıyaman Gölbaşı'da otomobil bahçeye yuvarlandı, sürücü dahil 4 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'da otomobil bahçeye yuvarlandı, sürücü dahil 4 kişi yaralandı
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Adıyaman Gölbaşı'da Gölbaşı-Malatya Karayolu Soğucak mevkisinde otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meyve bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü dahil 4 kişi yaralandı, yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin meyve bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Soğucak mevkiinde Fatih Ertürk idarendeki 07 AGY 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkararak meyve bahçesine yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü Fatih Ertürk ile otomobilde bulunan Vildan Eyler, Burak Yalçın ve Ayşe Umay Ertürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

araç kullanmak çocuk oyuncağı değildir.! bunlar aşırı hız ve dikkatsizlik sonucudur.!

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