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Adıyaman Gölbaşı'da hafriyat kamyonu devrildi, 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman Gölbaşı'da hafriyat kamyonu devrildi, 1 kişi yaralandı.
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Gölbaşı-Elbistan karayolunda seyreden hafriyat kamyonu, Meydan Köyü Kavşağı'nda virajı alamayarak devrildi; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Elbistan karayolu Meydan Köyü Kavşağında M.A.E idaresindeki 02 AET 646 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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