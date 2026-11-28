Adıyaman Gerger'de bağ evinin bahçesinde çalışan kişi yorgun mermiyle yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bağ evinin bahçesinde çalıştığı sırada yorgun mermi isabet eden bir kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bağ evinin bahçesinde çalıştığı sırada yorgun merminin isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, bağ evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada E.M.'ye yorgun mermi isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan E.M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve adliye çalışanı olduğu öğrenilen E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.