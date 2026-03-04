Besni'de tütün fabrikasında korkutan yangın

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tütün fabrikasında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 600 karton koli, 150 bin tütün ambalajı ve bir taşıma bandı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

