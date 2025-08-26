Adıyaman'daki Kazada Hayatını Kaybeden Sürücü 9 Gün Sonra Öldü

Adıyaman'da kazada ağır yaralanan sürücü, 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 18 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan Adıyaman yönüne giden Şükrü Erdem (71) idaresindeki 02 HU 568 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı. Meydana gelen kazada sürücü Şükrü Erdem ile otomobilde bulunan Şükriye Fırat (67), Selma Erdem (26) ve Zeliha Erdem (70) yaralanmış ve yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Şükrü Erdem, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Erdem'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN