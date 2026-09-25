Adıyaman'daki Karacaoğlan Ortaokulu'nda merdivenlerden düşen öğrenci yaralandı

Adıyaman'daki Karacaoğlan Ortaokulu'nda merdivenlerden düşen öğrenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karacaoğlan Ortaokulu'nda bir öğrenci, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da okulun merdivenlerinden dengesini kaybederek düşen öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karacaoğlan Ortaokulu'nda öğrenci A.S.P., okulun merdivenlerinden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı