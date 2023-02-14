Adıyaman'daki deprem bölgesinde çalışan İspanyol ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 15 kişilik İspanyol arama kurtarma ekibi ve...

Adıyaman'daki deprem bölgesinde çalışan İspanyol ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 15 kişilik İspanyol arama kurtarma ekibi ve 5 arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi. İspanyol ekip burada hazırda bekleyen araçlarla AFAD ekibinin eşliğinde havalimanına götürüldü. Ekibin orandan da ülkesine döneceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Adıyaman'da enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan 15 kişilik İspanyol arama kurtarma ekibi ve 5 hassas burunlu arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi. İspanyol ekip burada hazırda bekleyen araçlarla AFAD ekiplerinin eşliğinde havalimanına götürüldü. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin buradan da ülkelerine döneceği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesindeki tahliyesi aralıksız sürüyor

Adıyaman'daki deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 15 kişilik İspanyol arama kurtarma ekibi ve 5 hassas burunlu arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi. Ekip burada hazırda bekleyen araçlarla havalimanına götürülürken ekibin buradan da ülkelerine döneceği öğrenildi.