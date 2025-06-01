Adıyaman'da Zombi Benzeri Davranışlar Sergileyen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Zombi Benzeri Davranışlar Sergileyen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bilinçsizce davrandıkları ve dengesiz hareketler sergiledikleri için yere yığılan iki şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredekilerde korku dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar benzer olayların artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, aldıkları maddenin etkisiyle zombi benzeri hareketlerde bulunarak yere yığılan 2 şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kahta İlçesi Turgut Özal Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede 2 şahsın bilinçsizce davrandığını, dengesiz hareketler sergileyerek çevredekilere korku dolu anlar yaşattığını belirten vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki şahıs, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki vatandaşların olaydan duyduğu rahatsızlık ve endişe ise dikkat çekti. Vatandaşlar, bölgede benzer olayların artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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