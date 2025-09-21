Haberler

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası
Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi, yaralı olmadığı bildirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 araç bir birine girerek zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 otomobil, 1 tanker ve 1 tır çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
