Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi, yaralı olmadığı bildirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 araç bir birine girerek zincirleme trafik kazasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 otomobil, 1 tanker ve 1 tır çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa