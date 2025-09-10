Adıyaman'da Yüksekten Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mısır uyruklu Şerif isimli işçi, inşaatın 1'inci katından düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın Türkiye'ye kısa bir süre önce geldiği ve inşaatta ilk iş günü olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN