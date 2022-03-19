Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi - Haberler

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Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdiADIYAMAN Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim birimlerinde soğuk, kar ve tipi yolları buz pistine çevirdi.

Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

ADIYAMAN Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim birimlerinde soğuk, kar ve tipi yolları buz pistine çevirdi.

Gece eksi 5 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollar buz tuttu. Önceki gün yağan yağmur ve kar sonrası gece hava sıcaklığının eksi 5'e düşmesi yolları buz pistine çevirdi. Sincik-Kahta ilçe yolu sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle karayolunun Boğazkaya Mevkiinde aşırı buzlanma meydana geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlar buzlanma nedeniyle ilerleyemedi. Bir çok araç yolda kaldı. Zincirsiz araçlar Boğazkaya Mevkiinde ilerleyemedi. Zincir takan araçlar ile güçlükle ilerleyebildi. sürücüler ekiplerin tuzlama yapmasını bekliyor.

Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

Adıyaman'da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Erkut - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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