Birçok araç mahsur kaldı

Birçok araç mahsur kaldı
Güncelleme:
Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Fiziki temizlik çalışmalarının olmaması, vatandaşların tepkisini topladı.

Adıyaman'da, kar nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu 35-40. Kilometreler arasında yoğun kar yağışından dolayı buzlanan yolda araçlar geçemedi. Birçok araç patinaj çekerek bulunduğu yerde mahsur kaldı. Vatandaşlar yolda temizleme çalışmalarının olmamasından dolayı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolların biran önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
