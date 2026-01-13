Adıyaman'da ahır çöktü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman'da yoğun kar yağışına dayanamayan ahır çöktü. 20 büyükbaş hayvandan 3'ü telef oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Gökçay köyünde yoğun kar yağışına dayanamayan ahır çöktü. Olay yerine jandarma ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi ve köylülerin çalışması sonucu çöken ahırın enkazının altında kalan 20 büyükbaş hayvanın 17'si sağ olarak çıkartılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN