Adıyaman'da ahır çöktü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu
Adıyaman Gökçay köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahır çöktü, 20 büyükbaş hayvandan 3'ü telef oldu. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adıyaman merkeze bağlı Gökçay köyünde yoğun kar yağışına dayanamayan ahır çöktü. Olay yerine jandarma ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi ve köylülerin çalışması sonucu çöken ahırın enkazının altında kalan 20 büyükbaş hayvanın 17'si sağ olarak çıkartılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

