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Adıyaman'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvancılık yapan Ekrem Kurt'un çadırına yıldırım düşmesi sonucu eşi Azime Kurt ağır yaralandı. Olayda çadırın yanındaki hayvanlar da telef oldu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü yaylasında hayvancılık yapan Ekrem Kurt'a ait çadıra yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Ekrem Kurt'un eşi Azime Kurt yaralandı. Çadırın yanındaki barınakta bulunan hayvanlar da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Azime Kurt, önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Azime Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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