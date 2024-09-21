Adıyaman'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü yaylasında hayvancılık yapan Ekrem Kurt'a ait çadıra yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Ekrem Kurt'un eşi Azime Kurt yaralandı. Çadırın yanındaki barınakta bulunan hayvanlar da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Azime Kurt, önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Azime Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ADIYAMAN