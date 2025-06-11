Adıyaman'da Yılan Isırması: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Adıyaman'da Dandırmaz köyünde yaşayan H.O, yılan tarafından ısırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.O'nun sağlık durumu iyi, tedavisinin ardından taburcu edileceği bildirildi.
Adıyaman'da, yılan tarafından ısırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dandırmaz köyünde yaşayan H.O'nun Onun yılan soktu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa