Adıyaman'da Yılan Isırması: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Yılan Isırması: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Dandırmaz köyünde yaşayan H.O, yılan tarafından ısırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.O'nun sağlık durumu iyi, tedavisinin ardından taburcu edileceği bildirildi.

Adıyaman'da, yılan tarafından ısırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dandırmaz köyünde yaşayan H.O'nun Onun yılan soktu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası cenaze töreninde buluştu
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.