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Adıyaman'da yıkılmayan hasarlı bina, 5.4'lük depremle yine korkuttu

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Adıyaman'da yıkılmayan hasarlı bina, 5.4'lük depremle yine korkuttu
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar görüp yıkılmayan 4 katlı bina, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4 şiddetindeki depremle yeniden hasar aldı. Çatırdama sesleriyle korkuya kapılan mahalle sakinleri, binanın bir an önce yıkılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinde hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilmeyen Adıyaman'daki bina, yeniden yaşanan depremle korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Ali E.'ye 4 katlı bina, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmüştü. Boşaltılan binanın yıkımı beklenilirken Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremde yapıda yeniden hasar meydana geldi. Binada çatırdama sesleri duyan vatandaşlar binanın yıkılacağını düşünerek korku yaşadı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. Olay yerine polis ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Mahalle sakinleri binanın biran önce yıkılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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