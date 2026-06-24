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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Adıyaman'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Derya K.'ye otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Ö.A. idaresindeki 02 ACB 773 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Derya K'ye, çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Derya K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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