Adıyaman'da yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında ikamet eden Osman Ekici (69), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ekici için olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve çevresinde incelemeler yaptı. Cumhuriyet savcısının da olay yerine gelerek yaptığı incelemeler sonrasında Osman Ekici'nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekici'nin kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi ile belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN