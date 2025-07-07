Adıyaman'da Yangında Kurtarılan Kaplumbağa Güvenli Bir Bölgeye Bırakıldı

Adıyaman'da Yangında Kurtarılan Kaplumbağa Güvenli Bir Bölgeye Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında polis ekipleri, alevler arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağa, itfaiye müdahalesinin ardından güvenli bir bölgeye serbest bırakıldı.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangında yanmak üzere olan bir kaplumbağa yanmak üzereyken polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Hacegan Parkı karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere de müdahale etti. Polis ekipleri alevlere müdahale ettiği esnada alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark ederek kurtardı. Kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek soğutulup rahatlatılması sağlandı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kurtarılan kaplumbağa, güvenli bir bölgede serbest bırakıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu

İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca'dan radikal karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz'de

Süper Lig devi, milli yıldızın transferi için Portekiz'e gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.