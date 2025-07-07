Adıyaman'da Yangında Kurtarılan Kaplumbağa Güvenli Bir Bölgeye Bırakıldı

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangında yanmak üzere olan bir kaplumbağa yanmak üzereyken polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Hacegan Parkı karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere de müdahale etti. Polis ekipleri alevlere müdahale ettiği esnada alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark ederek kurtardı. Kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek soğutulup rahatlatılması sağlandı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kurtarılan kaplumbağa, güvenli bir bölgede serbest bırakıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN