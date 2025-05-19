Adıyaman'da Yangın Paniği: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Adıyaman'da Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2166. Sokak'ta 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa