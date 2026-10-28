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Adıyaman'da yağmur sonrası kaygan yolda motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

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Adıyaman'da yağmur sonrası kaygan yolda motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Adıyaman merkezde yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yağmur yağışı nedeniyle ıslanan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri yakınlarında Serkan D., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayganlaşma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Serkan D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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