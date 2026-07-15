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Çelik halata elini sıkıştıran vinç operatörü yaralandı

Çelik halata elini sıkıştıran vinç operatörü yaralandı
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Adıyaman'da bir vinç operatörü, çalışırken elini çelik halata sıkıştırarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da vinç operatörü, çalıştığı sırada elini çelik halata sıkıştırması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde elektrikli çelik halatlı vinci kullanan Hüseyin D., elini çelik halata sıkıştırdı. Sol kolundan yaralanan işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin D., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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