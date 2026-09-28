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Adıyaman'da uyuşturucu soruşturmalarında 257 şüpheliye işlem yapıldı, 30 tutuklandı.

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Adıyaman'da uyuşturucu soruşturmalarında 257 şüpheliye işlem yapıldı, 30 tutuklandı.
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında 257 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 1 Temmuz 2026 ile 25 Eylül 2026 arasında merkez ile Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 30 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 257 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında 30 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Temmuz 2026 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında il merkezi ile Gölbaşı ve Besni ilçelerinde uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 30'u gözaltına alınırken, 20'si tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik soruşturmalar kapsamında ise 222 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği ve uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Başta gençler olmak üzere toplumun uyuşturucunun zararlarından korunması amacıyla, uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına göz açtırılmayacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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