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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şahıs Yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenleyerek 20 kişiyi yakaladı, 55 gram bonzai ve 22 gram metanfetamin ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 20 şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 55 gram bonzai, 22 gram metanfetamin ve 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak yakalanan 20 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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