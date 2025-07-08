Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği uyuşturucu denetimlerinde 23 kök kenevir ve 2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 7 şahıs yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 23 kök kenevir, 2 gram bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 7 şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa