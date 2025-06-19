Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında O.D. isimli şahsın evinde gerçekleştirdiği operasyonda 400 gram kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilde uyuşturucuya geçit verilmiyor.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde O.D., isimli şahsın adresine yapılan aramalarda 400 gram kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak O.D., isimli şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa