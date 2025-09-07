Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen A.İ., A.F.B. ve M.E. isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde 1,56 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirdi.Yakalanan şahıslar hakkında, işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN