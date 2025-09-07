Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Besni ilçesinde durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramada 1,56 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen A.İ., A.F.B. ve M.E. isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı.
Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde 1,56 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirdi.Yakalanan şahıslar hakkında, işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa